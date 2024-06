França deixa-se ultrapassar e pode ser adversária de Portugal nos 'quartos'

A seleção portuguesa de futebol encontrará a França nos quartos de final do Euro2024 caso ambas ultrapassem os oitavos de final, uma vez que os gauleses passaram hoje para o lado da competição que também inclui Espanha e Alemanha.

A verificar-se o seu aparente favoritismo -- ambos aguardam pelo adversário dos 'oitavos', em 01 de julho, frente a seleções teoricamente de valor inferior -- o encontro será em 05 de julho, em Hamburgo.

A 'culpa' deste possível reencontro é da já afastada Polónia, que no Grupo D, sem nada a perder, impôs um empate 1-1 aos gauleses, resultado que, combinado com o surpreendente triunfo da Áustria, vencedora do grupo, sobre os Países Baixos, por 3-2, ditou que os 'bleus' passassem em segundo.

Kylian Mbappé, de volta à competição, com máscara, após se ter lesionado no jogo inaugural, com a Áustria, abriu o marcador aos 56 minutos, de castigo máximo, a mesma forma como Robert Lewandowski, que se estreou a titular, igualou, aos 79.

Em Berlim, um autogolo de Donyell Malen, logo ao sexto minuto, deu a primeira ajuda aos austríacos que responderam a cada empate dos neerlandeses, com Romano Schmid, aos 59, e Marcel Sabitzer, aos 80, a desfazerem as igualdades entretanto conseguidas por Cody Gakpo, aos 47, e Memphis Depay, aos 78.

A Áustria venceu o grupo, com seis pontos, mais um do que a França, com cinco, e dois do que os Países Baixos, com quatro pontos, enquanto a Polónia, que já estava eliminada à entrada para esta derradeira ronda, se quedou por um, conquistado hoje em Dortmund.

Antes da hipotética reedição da final do Euro2016, que Portugal ganhou, em Paris, os lusos vão defrontar, em 01 de julho, em Frankfurt, o terceiro classificado dos grupos A (Hungria) ou C (Eslovénia), enquanto, no mesmo dia, os franceses jogarão com o segundo da 'poule' E, que conta com a Roménia, Bélgica, Eslováquia e Ucrânia, todas igualadas a três pontos com apenas um jogo por disputar.

No Grupo D, ficou tudo como estava, após os nulos (0-0) entre a Inglaterra e Eslovénia, que passam em primeiro e terceiro, respetivamente, e Dinamarca e Sérvia, que, mesmo com o apoio do tenista Novak Djokovic na bancada, não conseguiu vencer e, assim, ficou em quarto, acabando eliminada.

Com a igualdade em todos os fatores de desempate, a decisão para a posição final de Dinamarca e Eslovénia foi feita através do último critério -- o ranking das seleções na Liga das Nações 2022/23 -, sendo que a vantagem soa a amarga para os nórdicos, pois vão encontrar a anfitriã Alemanha nos 'oitavos'.

Na quarta-feira, Portugal, que já tem garantido o primeiro lugar da 'poule' F, defronta a Geórgia, enquanto a República Checa e a Turquia medem forças no outro desafio.

No Grupo E, em que todas as equipas têm três pontos, jogam-se os desafios Eslováquia-Roménia e Ucrânia-Bélgica.