Madeira a meio da tabela entre as despesas médias das famílias

De acordo com os resultados definitivos do Inquérito às Despesas das Famílias 2022/2023, divulgado hoje pelo INE, as da Região Autónoma da Madeira situaram-se nos 22.605 euros por ano, valor que fica a meio da tabela das 7 regiões NUTS II portuguesas, ficando igualmente abaixo da média nacional (23.900 euros)

Estas despesas, frisa o INE, "reflectem ajustamentos face aos dados provisórios divulgados em Dezembro de 2023", sendo que "a despesa anual média dos agregados familiares foi, em 2022/2023, de 23.900 euros", com "cerca de 2/3 da despesa média das famílias" a concentrar-se em "encargos associados à habitação (39,3%), à alimentação (12,9%) e aos transportes (12,1%)".

"A análise por região NUTS II revela que a despesa anual média foi mais elevada na Área Metropolitana de Lisboa (26.891 euros)", acompanhada pelas famílias residentes no Algarve (24.432 euros), as únicas a superarem a média nacional. "A despesa média observada na região Norte ficou aquém da média nacional, mas acima dos 23 mil euros (23.245 euros)".

Diz ainda o INE que "o valor médio mais baixo situava-se em 19.431 euros e foi registado na Região Autónoma dos Açores, seguindo-se o Alentejo (21.359 euros), o Centro (22.222 euros) e a Região Autónoma da Madeira (22.605 euros)", precisamente a meio da tabela.