Nestlé nunca imputou "custos adicionais" aos clientes da Madeira

Os 50 anos da Nestlé na Madeira estão a ser assinalados, esta tarde, na sede do Banco Alimentar da Madeira, no Funchal. Anna Lenz, Directora-Geral da Nestlé Portugal, marca que também colabora com esta instituição de solidariedade social, reiterou o empenho para o crescimento no mercado regional, sublinhado que nunca os madeirenses foram chamados a pagar mais caro os produtos por força das condições ultraperiféricas.

Reconhecendo os desafios de trabalhar no mercado regional, a responsável máxima da marca deu nota ainda da entrega de três toneladas de produtos da Nestlé para que possam ser distribuídos por várias instituições da Região.

É através desta "tríade, Estado, instituições e empresas, que a solidariedade social se materializa", afirmou Fátima Aveiro, na cerimónia de aniversário dos 50 anos da Nestlé na Madeira, considerando ainda que o trabalho desenvolvido pelo Banco Alimentar da Madeira não seria possível sem a ajuda do Governo Regional.

"É para nós, Governo Regional, uma grande satisfação acolher na Madeira uma empresa com a solidez da Nestlé e que escolheu a nossa Região para implementar um dos seus centros de distribuição de produtos, com a mais-valia de congregar todos os segmentos de negócio da marca", disse a secretária regional Ana Sousa, que agradeceu em nome do Presidente do Governo Regional, o convite "para celebrar os 50 anos da presença da vossa marca na Madeira e, para mais, num lugar tão simbólico como é o Banco Alimentar, um espaço que é sinónimo de solidariedade e de empatia para com as pessoas mais vulneráveis".

Os 50 anos da marca na Madeira estão ainda a ser assinalados com uma campanha, que termina a 31 de Julho, na qual os participantes poderão ganhar um de 50 cabazes Nestlé. A mecânica da campanha é simples e acessível, tendo os participantes de adquirir pelo menos um produto das marcas Nestlé e, em seguida, aceder à página do passatempo através do link https://saboreiaavida.nestle.pt/50anosnestlemadeira para fazer o upload da fatura correspondente. Para além desta campanha, a Nestlé Portugal criou também uma iniciativa com os icónicos táxis da região autónoma, durante todo o mês de Maio.

Em Portugal, a Nestlé está presente desde 1923 e tem actualmente 2.542 colaboradores, tendo gerado em 2022 um volume de negócios de 677 milhões de euros. Conta actualmente com duas fábricas (Porto e Avanca), um centro de distribuição (Avanca) e cinco delegações comerciais espalhadas pelo Continente e pelas ilhas. Para mais informações, consulte: www.nestle.pt.