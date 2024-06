Presidente da Junta pede revisão do PDM para permitir mais construção no Monte

A presidente da Junta de Freguesia do Monte, Idalina Silva, afirmou, esta manhã, na sessão da Assembleia Municipal do Funchal que decorre no Colégio Infante D. Henrique, que o actual PDM "prejudica a construção" na sua freguesia e é um dos factores que têm contribuído para o decréscimo da população residente verificado na última década. Defendeu, por isso, a revisão deste instrumento de ordenamento territorial.

A autarca social-democrata explicou que votou contra o actual PDM, que foi aprovado pela anterior vereação da coligação 'Confiança', pelo facto do mesmo não permitir a construção de habitação horizontal. Em seu entender, esta limitação tem afastado a população para outras freguesia. Segundo Idalina Silva, muitos dos carreiros do Monte já nem moram na freguesia, porque não encontram habitação, residindo, por isso, no Caniço, S. Martinho. S. Roque e Santo António. Devido ao mesmo problema, algumas pessoas que foram afectadas pelo temporal do 20 de Fevereiro ou pelos incêndios tiveram de ser realojadas noutras freguesias.

A presidente da Junta acha que é necessário alterar o PDM, para permitir mais construção, sobretudo nas cotas mais baixas.

Por fim, Idalina Silva manifestou alguma preocupação com a falta de aprovação do Orçamento Regional, isto porque do mesmo está dependente a obra do Governo Regional para a canalização do ribeiro que passa junto ao Largo da Fonte e impede o avanço da intervenção municipal para a recuperação deste último esopaço.