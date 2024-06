Requalificação da Quinta do Monte é próxima ambição

Nas Jornadas de Engenharia Civil da RAM, o Museu do Romantismo foi apresentado pelo representante da Socicorreia, uma das empresas envolvidas no "ambicioso projecto" de recuperação e requalificação da Quinta do Monte. Esta intervenção, promovida pela Direcção Regional da Cultura, tem um prazo de execução de 18 meses e um financiamento estimado em quase quatro milhões de euros provenientes de fundos europeus.

O projecto abrange uma área de 47 mil metros quadrados e inclui a recuperação de cinco edificações, arruamentos, reservatório, levadas, fontanário e lagoa. Francisco Jesus, responsável pelo departamento de reabilitação da Socicorreia, detalhou os trabalhos já realizados na casa principal, cavalariça, Torre Malakoff, casa do caseiro e jardins. Segundo Francisco Jesus, "a intervenção tem sido feita com materiais e técnicas que respeitam a estrutura original do século XIX, garantindo a preservação do seu valor histórico".

No seguimento das comunicações, o tema centrou se no Aeroporto da Madeira, concretamente na intervenção recentemente concluída na cabeceira. José Paulo Costa e Joaquim Cardoso, da empresa STAP Reabilitação Estrutural S.A., participaram nas Jornadas de Engenharia Civil organizadas pela Ordem dos Engenheiros da Região Madeira, onde destacaram a importância dos trabalhos realizados.

De acordo com os especialistas, "o relatório de inspeção do LREC de 2018 apontava para um teor de cloretos nas armaduras acima do limite crítico, devido ao uso de areia do mar na construção e à exposição ao ambiente marítimo. Este cenário causou uma corrosão significativa nas armaduras, especialmente nos contrafortes".

"A solução envolveu a reparação do betão, através da remoção e substituição até 10 cm de profundidade em toda a área exposta da estrutura, juntamente com a implementação de um sistema de protecção catódica, um processo eletroquímico que proporciona proteção anticorrosiva às armaduras de aço", explicaram.

Joaquim Cardoso, director de obra, e José Paulo Costa, administrador e director técnico da STAP, confirmaram que "estas medidas prolongarão a vida útil da estrutura por várias décadas, assegurando a segurança e integridade do aeroporto".

A construção do aeroporto, iniciada em 1979 sob um projeto do gabinete de Edgar Cardoso, está agora devidamente protegida para enfrentar os desafios futuros.

A primeira edição das Jornadas de Engenharia Civil decorre este sábado, em Câmara de Lobos, numa organização da Ordem dos Engenheiros Região Madeira.