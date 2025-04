Ouro continua a atingir máximos históricos, agora acima dos 3.245 dólares por onça

O preço do ouro atingiu hoje um novo máximo histórico, próximo dos 3.246 dólares por onça (equivalente a 28,3 gramas), embora tenha entretanto caído e esteja a ser negociado em baixa.

Às 03:09 (hora de Lisboa), o preço do ouro atingiu o seu máximo histórico, com 3.245,75 dólares, um pouco acima do recorde anterior alcançado na sexta-feira, de 3.245,48 dólares.

No entanto, de acordo com dados da Bloomberg recolhidos pela EFE, o ouro acabou por perder força e caiu 0,16%, para 3.232,8 dólares.

Na semana passada, o ouro atingiu máximos sucessivas, na sequência das tensões tarifárias e os especialistas esperam que a tendência se mantenha devido à escalada da guerra comercial e à elevada procura estrutural.

Desde 01 de janeiro, o ouro, um ativo considerado um refúgio em tempos de incerteza, viu o valor aumentar mais de 21%, depois de um primeiro trimestre que fechou como o melhor início de ano desde 1974.