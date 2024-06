Um homem de 58 anos foi agredido com um ferro junto à Rampa do Ribeiro Chega, no Livramento, no Monte, na noite deste sábado, pelas 21 horas.

A vítima sofreu ferimentos graves na cabeça, motivo pelo qual foi depois socorrida pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses que a transportaram para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.