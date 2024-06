José Luís Nunes alerta para a perda de população da freguesia do Monte

“A freguesia dos carrinhos tem deslizado do ponto de vista demográfico e há que reflectir sobre o problema, sem dramatismos”, declarou o presidente da Assembleia Municipal do Funchal, José Luís Nunes, na intervenção de abertura da sessão ordinária deste órgão, que decorre esta manhã no Monte, mais precisamente nas instalações do Colégio Infante D. Henrique.

José Luís Nunes descreveu que a freguesia perdeu cerca de um milhar de habitantes na última década e conta agora com pouco mais de 6 mil fregueses.