Portugal venceu na estreia no Europeu com uma sofrida vitória, 2-1 , diante da Chéquia. O golo da vitória de Portugal aconteceu aos 90+2 por Francisco Conceição. No final a festa foi grande entre as centenas de pessoas que estiveram na Fan Zone do DIÁRIO a assistir ao jogo. Portugal volta a jogar no sábado, 17h00, com Turquia.