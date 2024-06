Portugal vence República Checa na estreia com golo nos descontos

A seleção portuguesa de futebol estreou-se hoje a ganhar no Euro2024, ao vencer a República Checa por 2-1, com reviravolta selada nos descontos, em encontro da primeira jornada do Grupo F, disputado em Leipzig, na Alemanha.

A formação checa adiantou-se no marcador aos 62 minutos, por Lukás Provod, mas a formação das 'quinas' respondeu com um autogolo de Robin Hranác, aos 69, e um tento do suplente Francisco Conceição, aos 90+2.

Portugal juntou-se, assim, na liderança do agrupamento à Turquia, que no outro encontro da ronda inaugural, disputado em Dortmund, venceu a estreante Geórgia por 3-1.