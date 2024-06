Bem-vindos ao terceiro dia do Europeu na Fan Zone do DIÁRIO

Tudo preparado para mais um dia de festa na Fan Zone do DIÁRIO -Largo da Restauração, no Funchal-, local onde pode assistir, entrada é livre, à terceira jornada do Campeonato da Europa de futebol que está a decorrer na Alemanha e que se prolonga até 14 de Julho. Para hoje estão agendados três jogos. Polónia-Países Baixos, às 14h00, Eslovénia-Dinamarca, às 17h00, e Sérvia-Inglaterra, às 20h00. Venha viver as emoções do Europeu na Fan Zone do DIÁRIO.