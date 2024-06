Albuquerque rejeita saída

A notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO desta quarta-feira, 19 de Junho, dá conta que o presidente do Governo Regional, debaixo de um coro de críticas por parte da oposição, recusa a demissão e diz-se pronto para ir novamente a eleições, se for necessário. Fique a saber que a baixa de impostos em oito escalões do IRS vai ser uma realidade caso haja Orçamento.

Estreia sofrida

Milhares vibraram na Fan Zone do DIÁRIO com a vitória de Portugal por 2-1 frente à Chéquia.

Ponta Delgada sem piscina há mais de três meses

Descubra ainda que o Governo Regional assegura que o espaço balnear reabre no próximo mês e que o novo concessionário já tem a chave do empreendimento.

Índice de envelhecimento quadruplicou em três décadas

Nesta edição revelamos que o retrato demográfico da Região só não é mais severo graças ao crescimento do número de estrangeiros e imigrantes que vêm residir e trabalhar para a Madeira.

Destaque ainda para São João, que dissipa as nuvens, trazendo calor e vento.

