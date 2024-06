Faleceu Rui Rodrigues (Juca)

Faleceu hoje, aos 69 anos, Juca, figura destacada do desporto madeirense.

Rui Rodrigues, conhecido nos meios desportivos como Juca, foi um desportista nato, quer como atleta no futebol e no andebol, quer como treinador destas duas modalidades. Assumindo, inclusivamente, papel destacado no desenvolvimento desses mesmos desportos.

Ao longo da sua vasta carreira desportiva, Juca representou o União, o Nacional, o Académico do Funchal e o Marítimo, tendo com as cores verde-rubras desempenhado várias funções, atingindo inclusivamente o patamar máximo de técnico da equipa principal de futebol na I Divisão.

À família e amigos o DIÁRIO endereça sentidas condolências.