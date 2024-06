Fan Zone do DIÁRIO volta a festejar golos ao terceiro dia

Pelo terceiro dia, a Fan Zone do DIÁRIO, criada no Largo da Restauração no Funchal, continua a festejar golos e a viver emoções do Campeonato da Europa de futebol, Euro’2024.

A jornada de hoje arrancou pelas 14 horas com o Roménia-Ucrânia, mas até ao final do dia, os amantes do futebol e não só poderão assistir, ao vivo e com entrada livre, aos jogos Bélgica-Eslováquia, com início agendado para as 17 horas e o Áustria-França, a ter lugar a partir das 20 horas.

DIÁRIO e TSF-Madeira na antevisão ao jogo Portugal-Chéquia

Também hoje o DIÁRIO e a TSF-Madeira estarão, a partir das 16 horas no Fan Zone, para lançar a antevisão da estreia portuguesa no Europeu, e que está agendada para amanhã, pelas 20 horas, diante da Chéquia. Durante uma hora José Manuel Ramos e João Inácio são os convidados de Francisco Gomes que vai ainda contar com o contributo do jornalista do DIÁRIO, Pedro Freitas Oliveira, enviado especial à Alemanha.

Até 14 de Julho, o Largo da Restauração terá uma Fan Zone que conta um ecrã gigante a transmitir todos os jogos do Europeu. Além de ver 'a bola a rolar', o público poderá desfrutar gratuitamente de animação com música ambiente, da zona de crianças e ainda de várias actividades, incluindo passatempos com direito a prémios.