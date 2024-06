Um bombeiro dos Voluntários Madeirenses salvou dois cães que se encontravam em risco de ser atropelados no passado fim-de-semana.

O resgate foi feito na via rápida, no Funchal, num dia em que este elemento se encontrava fora do serviço.

Os cães, dois machos de porte pequeno, estão agora na Associação ‘AMAIS’.