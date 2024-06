Dezenas de pessoas assistem neste momento ao Suíça-Hungria na Fan Zone do DIÁRIO- Largo da Restauração, no Funchal- no primeiro jogo da segunda jornada do Campeonato da Europa de futebol, competição que decorre na Alemanha até 14 de Julho.

Ver Galeria Fotos ASPRESS

Às 17h00 está marcado o Espanha-Croácia e às 20h00 o Itália-Albânia.