Nuno Morna deixa a liderança da IL-Madeira

Segundo notícia do JM, na sua página online, Nuno Morna terá comunicado, no Conselho Nacional da Iniciativa Liberal que renuncia à coordenação do partido na Madeira.

O ainda líder do IL-Madeira e deputado no parlamento regional, considera que, face à incerteza e instabilidade política, na Região e no País, "este é o momento ideal para que haja renovação" na estrutura regional da IL.

Também o vice-coordenador, Francisco Costa, terá manifestado a intenção de não continuar no cargo.

Nuno Morna garante, segundo o JM, que não será candidato em futuras eleições internas da IL-Madeira.