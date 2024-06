Montenegro destaca "grande orgulho" no "melhor futebolista de todos os tempos", Cristiano Ronaldo

O Primeiro-Ministro de Portugal, Luís Montenegro, assistiu esta terça-feira, 18 de Junho, à estreia da selecção portuguesa no Campeonato Europeu de Futebol de 2024 ao vivo na Alemanha.

No final da partida frente à República Checa, em que Portugal saiu vencedor por 2-1, o governante português assumiu, em declarações à comunicação social na zona mista do estádio do Leipzig, sentir "grande orgulho" pelo "melhor futebolista de todos os tempos", o madeirense Cristiano Ronaldo.

Montenegro apontou para o "reconhecimento pelo atleta que é fenomenal", comprovável pelo elevado número de camisolas de CR7 ostentadas na Alemanha.