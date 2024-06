Condutor do autocarro teve de receber tratamento hospitalar

O condutor de 62 anos, do autocarro consumido por chamas esta tarde, teve de receber tratamento hospitalar, devido aos químicos do extintor que foi utilizado, num primeiro momento, para combater as chamas.

Os elementos dos Bombeiros Voluntários Madeirenses, mobilizados para o local, ainda fizeram uma lavagem ocular, mas teve de ser transportado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.

Segundo o que o DIÁRIO conseguiu apurar, os quatro passageiros que se encontravam no autocarro conseguiram sair ilesos.

O incêndio já se encontra extinto.

No local estiveram 13 elementos e cinco viaturas dos Bombeiros Sapadores do Funchal.