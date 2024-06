Fan Zone do DIÁRIO já vibra à espera da estreia de Portugal

A Fan Zone do DIÁRIO- no Largo da Restauração,- já está praticamente cheia para assistir à estreia de Portugal no Europeu, estreia que acontece às 20h00 com Chéquia.

Foto Miguel Espada / ASPRESS

Como já referido, até 14 de Julho, o Largo da Restauração conta um ecrã gigante a transmitir todos os jogos do Europeu. Além de ver 'a bola a rolar', o público poderá desfrutar gratuitamente de animação com música ambiente, da zona de crianças e ainda de várias actividades, incluindo passatempos com direito a prémios.