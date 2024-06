Primeiro-ministro mantém crença de assistir Portugal na final

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, reafirmou hoje a sua crença em marcar presença no dia 14 de julho na final do Europeu de futebol da Alemanha, na qual acredita estará a seleção portuguesa.

"Eu acredito que estarei cá no dia 14 de julho, para assistir à final, e para poder mais uma vez viver a alegria de conquistarmos um campeonato da Europa", manifestou no final do jogo em que Portugal venceu hoje a República Checa por 2-1, na primeira jornada do Grupo F da competição.

Apesar da crença, o governante disse estar ciente das dificuldades: "É muito difícil, os adversários são muitos e têm muita qualidade, mas nós também não temos nenhuma razão para não estar à altura dos melhores, por que nós temos essa capacidade, temos qualidade para vencer qualquer adversário, assim consigamos no campo ir conquistando passo a passo e superando passo a passo todos os obstáculos".

Já em termos de promessas, o primeiro-ministro não se quis comprometer, salientando que o que pode prometer "não depende do resultado da seleção portuguesa no campeonato da Europa".