O sigilo imposto aos concorrentes e outras regras do concurso Joker da RTP

O programa Joker, transmitido pela RTP1 e apresentado por Vasco Palmeirim, é um dos formatos televisivos que estão há mais tempo no ar. Já vai no sexto ano de emissão e é o único concurso em horário nobre da televisão portuguesa. Todas as noites, um concorrente procura responder às 12 questões de cultura geral que constituem o teste a ser superado para conquistar um prémio máximo de 50 mil euros. Quem e como se pode concorrer a este jogo? Um concorrente pode divulgar nas redes sociais fotos que tirou nos bastidores do concurso? Quanto tempo a organização pode levar para pagar o prémio? Quantos programas são gravados num só dia? Eis algumas questões que podemos responder sobre o popular programa.

Quem pode concorrer e como é feita a inscrição e selecção?

De acordo com o regulamento, podem inscrever-se para participar no Joker todos os cidadãos maiores de idade (com idade igual ou superior a 18 anos). A inscrição é efectuada através de chamada telefónica para o número 760 100 121 (custo de 0,60€ + IVA). Os concorrentes são pré-seleccionados via telefone e depois através de casting presencial. A inscrição ou a presença no casting não garantem a participação no programa. A selecção de concorrentes é do exclusivo critério da produção. Não é permitida a participação de qualquer trabalhador ou membro dos órgãos sociais da RTP e do Grupo Valentim de Carvalho e de todos aqueles que se encontrem objectivamente em condições de beneficiarem ilegitimamente de informação privilegiada e não pública relacionada com o concurso.

Onde e como são gravados os programas?

O concurso é gravado nos estúdios da produtora Valentim de Carvalho, em Paço de Arcos, na área da Grande Lisboa. Geralmente são gravados três programas num só dia.

Foto RTP

Após a gravação do programa, o concorrente pode divulgar publicamente o valor do prémio que ganhou?

Não. Todas as informações recebidas pelos concorrentes no âmbito da sua participação no concurso deverão ser mantidas sigilosas até à data de emissão do programa. Os concorrentes comprometem-se a respeitar a máxima confidencialidade quanto ao desenrolar da gravação, o seu conteúdo, o final do concurso, o seu anfitrião, o valor final do prémio, etc. Comprometem-se ainda a não publicar fotografias tiradas no estúdio ou nos bastidores do concurso, inclusive nas redes sociais. Todas as informações recolhidas como parte do casting do programa, e para a emissão em si, são estritamente confidenciais. A violação destas regras determina a anulação da participação.

O prémio máximo foi sempre 50 mil euros?

Foto RTP

Não. Quando o programa começou a ser emitido, em Agosto de 2018, o prémio final era de 50 mil euros. Mas nas temporadas de 2021-2022, a produção subiu a parada para 75 mil euros. Em 2023, o prémio máximo voltou aos 50 mil euros, situação que se mantém até ao momento presente. A última vez que alguém ganhou este montante foi no programa transmitido a 29 de Março passado. O felizardo foi André Calisto, um publicitário de Aveiro, que vai utilizar parte do dinheiro para concretizar um sonho do filho: levá-lo a visitar Liverpool, a cidade da sua banda favorita, os Beatles.

O que acontece se um concorrente for apanhado a fazer batota?

Qualquer acordo ou comunicação com terceiros, independentemente da sua forma, a fim de obter a resposta correcta para uma ou mais perguntas, resultará na interrupção da participação do concorrente no concurso, sem que ele possa reivindicar nenhuma compensação ou indemnização. Por exemplo, qualquer consulta de um dispositivo electrónico, como um ‘smartphone’ ou ecrã táctil, para obter a resposta correcta, ou qualquer implementação de código entre o concorrente e um membro do público para comunicar a resposta correcta, resultará na interrupção da participação do concorrente no concurso. Se um membro do público murmurar ou declarar a resposta correcta antes que o concorrente tenha validado a sua resposta, a pergunta será cancelada e substituída por outra. Se a infracção se repetir, o produtor pode decidir interromper ou cancelar a participação do concorrente.

O prémio monetário é pago logo após a gravação do programa?

Foto RTP

Não. O pagamento dos prémios é da responsabilidade da RTP e os mesmos serão efectivados, previsivelmente, 90 dias após a data da gravação do programa. O pagamento dos impostos decorrentes da atribuição dos prémios no Joker é da responsabilidade da RTP. O direito ao prémio é pessoal e intransmissível, pelo que o concorrente não pode indicar outra pessoa para o receber na conta.

Durante o programa, o concorrente pode queixar-se de que a produção seleccionou propositadamente perguntas difíceis para o prejudicar?

Não. Os concorrentes estão impedidos de fazer declarações abusivas, caluniosas ou discriminatórias, de encorajar a prática de actos ilícitos ou referir-se directa ou indirectamente a uma marca registada, um nome comercial ou uma instituição social. Se fizer tais comentários ou alusões, o produtor reserva-se no direito de excluí-lo e/ou de retirar qualquer prémio que ele possa ter ganho. Os concorrentes comprometem-se a não fazer qualquer referência a qualquer produto ou serviço, a não fazer qualquer publicidade e a não tecer observações ou adoptar qualquer atitude ofensiva e difamatória durante as gravações do concurso. Caso contrário, a produção reserva-se o direito de eliminar a sequência/excerto em questão e de não atribuir os potenciais ganhos ao concorrente em causa.

Se o programa for cancelado, o concorrente pode pedir uma indemnização?

Não. No caso de cancelamento da produção e/ou exibição do concurso, total ou parcial, seja qual for a causa, nenhum direito de compensação ou indemnização assistirá aos concorrentes.