Portugueses satisfeitos com entrada vitoriosa e acreditam no título

Os adeptos da seleção portuguesa de futebol mostraram-se hoje satisfeitos pela vitória sobre a República Checa (2-1) na estreia no Euro2024, partilhando a convicção de que "em equipa" os atletas lusos poderão sagrar-se "campeões europeus".

Milhares de portugueses juntaram-se na 'fan zone' instalada na Doca da Marinha, em Lisboa, tanto antes do apito inicial do jogo diante da seleção checa, na primeira jornada do Grupo F do Europeu, como nos instantes que se seguiram ao triunfo português, tendo manifestado a esperança relativamente a uma boa prestação de Portugal, sonhando inclusivamente com a conquista do troféu.

"Acho que é em equipa que vamos conseguir ser campeões europeus. A seleção não é só Cristiano Ronaldo, é muito mais que isso," defendeu Catarina Marques, que se mostrou crente no título europeu para Portugal, com base na força do coletivo acima de qualquer individualidade.

Igualmente na conquista do cetro europeu para a equipa portuguesa, numa repetição do título alcançado em 2016, estava Fábio Baptista, que, no entanto, recordou que, em seu entender, existem seleções tão ou mais candidatas a erguer o troféu. "Existem equipas também com muito potencial e, se calhar, até um bocadinho mais de potencial que Portugal, como a França, a própria Espanha surpreendeu-me no primeiro jogo", disse.

"Acho que no final temos de acreditar que a vitória irá sorrir-nos", rematou o adepto português, numa crença partilhada por Rui Figueiredo e Iara Silva, que recordaram que o conjunto comandado por Roberto Martínez detém jogadores com a capacidade e experiência necessárias para encaminhar Portugal rumo ao êxito.

Diogo Ferreira reconheceu a importância das mexidas operadas por Roberto Martínez, uma delas a entrada em jogo de Francisco Conceição, que acabou por apontar o golo decisivo para o triunfo nacional já em tempo de compensação. "Penso que foi diferente e temos de apostar na juventude e [Roberto Martínez] apostou. Acho que foi muito bom", classificou o apoiante de Portugal.

A adepta Margarida Reis apresentou uma posição semelhante, enaltecendo a importância da entrada de Francisco Conceição e também de Pedro Neto, ambos já no período final do encontro. "Foram boas substituições, como vimos no final, com o Neto e o Francisco Conceição, que marcou o golo que nos deu a vitória. Portanto, estou com uma ótima expectativa para o próximo jogo, já no sábado [frente à Turquia]", revelou.

Rui Figueiredo enalteceu a influência dos capitães Cristiano Ronaldo e Pepe, que considerou "ótimos jogadores" e referências para o grupo. "Têm um papel importante na seleção e mais experiência. Conseguem, se calhar, ter vantagem a nível de calma e visão no jogo em relação a outros jogadores", analisou.

Ao seu lado, Iara Silva concordou com essa visão, considerando um trunfo contar com dois jogadores de tão vasta experiência. "Acho que quanto mais Mundiais e Europeus vão tendo, mais habilidade e aprendizagem vão adquirindo e isso ajuda sempre. Não adianta quantos anos têm ou se têm mais anos que os outros -- têm mais técnica e habilidade e isso vai ajudar a que sejamos campeões", considera a apoiante de Portugal.

A seleção portuguesa venceu a sua partida de estreia no Grupo F do Euro2024 frente à República Checa por 2-1, em jogo disputado na Red Bull Arena, em Leipzig. Pouco antes, em Dortmund, no arranque oficial do grupo, a Turquia bateu a Geórgia, por 3-1.