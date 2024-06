Biblioteca Municipal de Câmara de Lobos acolhe exposição 'Crianças com Brio'

Foi inaugurada esta terça-feira, 18 de Junho, a exposição de expressão plástica 'Crianças com Brio' na Biblioteca Municipal de Câmara de Lobos.

O projecto resulta do trabalho da Associação Cultural e de Solidariedade Social Raquel Lombardi - ACSSRL, instituição de utilidade pública, em parceria com o Centro de Recursos Educativos Especializados (CREE) de Câmara de Lobos, com o apoio do Município de Câmara de Lobos e da Direcção Regional de Educação, entre outras entidades.

A exposição apresenta trabalhos da autoria de crianças com espectro de autismo e de discentes de escolas do concelho de Câmara de Lobos, conjugados com obras de Diogo Goes, alusivas ao tema. Entre os estabelecimentos de ensino participantes estão as escolas básicas do 1⁰ ciclo e pré-escolar do Covão e Vargem, do Estreito de Câmara de Lobos, do Jardim da Serra, do Rancho e Caldeira, e de Ribeiro de Alforra.

A iniciativa está inserida no projeto 'Crianças com Brio' com coordenação de Raquel Lombardi e teve curadoria do docente e artista plástico Diogo Goes, colaborador da instituição.

A mostra colectiva, de entrada livre, fica patente na Biblioteca Municipal de Câmara de Lobos até 30 de Junho.

Sobre a Associação Raquel Lombardi:

Associação Cultural e de Solidariedade Social Raquel Lombardi - ACSSRL é uma instituição de solidariedade social de utilidade pública, fundada em 2016 por Raquel Lombardi, docente especializada, mentora do projeto “Unidos” (2015) e atual presidente desta associação. A ACSSRL tem como missão a promoção da solidariedade e da inclusão social através das artes. Em 2015, a fundadora enfrentou um cancro de mama, tendo realizado tratamentos de quimioterapia, experiência que provocou a mudança na sua vida e uma nova consciência da responsabilidade junto da comunidade.