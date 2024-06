Fan Zone do DIÁRIO no Largo da Restauração 'a postos' para o Euro'24

A Fan Zone do DIÁRIO no Largo da Restauração, na cidade do Funchal, está pronta para o arranque do Euro 2024.

O início do Campeonato da Europa de Futebol acontece esta sexta-feira, 14 de Junho, às 20 horas, com a partida Alemanha - Escócia.

Até 14 de Julho, o Largo da Restauração terá uma Fan Zone com um ecrã gigante a transmitir todos os jogos do Europeu. Além de ver 'a bola a rolar', o público poderá desfrutar gratuitamente de animação com música ambiente, da zona de crianças e ainda de várias actividades, incluindo passatempos com direito a prémios.