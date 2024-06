Madeira Andebol SAD na final da Taça de Portugal

O Madeira Andebol SAD acaba de vencer o Almeida Garret por 35-21 e assim garantir a presença na final da Taça de Portugal 2023/2024.

As madeirenses terão pela frente o detentor do troféu, o conjunto do Sl Benfica, que eliminou o Colégio de Gaia, vencendo por 35-23. Uma final aguardada como grande expectativa e que se realiza amanhã pelas 15 horas, em Santo Tirso.