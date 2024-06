A formação de andebol feminino do SL Benfica, garantiu há pouco a presença na final da Taça de Portugal 2023/2023, depois de derrotar o Colégio de Gaia por 35-23.

A partir das 13h30, também no Multiusos de Santo Tirso, é a vez do Madeira Andebol SAD defrontar o Almeida Garret e tentar marcar lugar na final da prova, relembre-se agendada para as 15 horas de amanhã.