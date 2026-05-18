ICNF tenta remover baleia-anã presa junto ao portinho da Arrábida

O Instituto de Conservação da Natureza e Florestas (ICNF) está a coordenar as operações de remoção de um cetáceo encontrado morto no domingo, na Pedra da Anicha, junto ao Portinho da Arrábida, em Setúbal, disse fonte do organismo.

"Estamos a tentar proceder à remoção em função das condições de maré", disse à agência Lusa fonte do ICNF, admitindo que todo o processo está a ser dificultado pelo facto de o cetáceo estar preso numa rocha.

Segundo o capitão do porto de Setúbal, Paulo Sérgio Gomes Agostinho, "o cetáceo, uma baleia-anã que deverá ter pouco mais de uma tonelada, está preso numa espécie de gaveta na rocha da Pedra da Anicha".

"O objetivo é conseguir rebocar a baleia com uma embarcação do ICNF, mas é preciso encontrar o momento certo em função das condições de maré. E não está a ser uma tarefa fácil", acrescentou o capitão do porto de Setúbal.

De acordo com as observações feitas durante o dia de hoje, a baleia-anã que se encontra presa na Pedra da Anicha, no estuário do Sado, está em adiantado estado de decomposição, pelo que existe o risco de se desmembrar durante as tentativas de remoção.

A baleia-anã pode atingir cerca de sete a nove metros de comprimento na fase adulta.