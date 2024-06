Bom dia. Fique a conhecer os principais temas que marcam o seu DIÁRIO de hoje, 1 de Junho de 2024.

Região perde 31 mil crianças em 3 décadas

Maioria é do sexo masculino, vive fora do Funchal e 25% dos federados praticam futebol. Direcção Regional de Estatística traça a radiografia no dia dedicado aos mais novos. 13 doentes internados vão festejar no hospital. Como eram os craques do Euro 2024 na infância.

Este é o assunto que faz manchete na edição impressa de hoje do DIÁRIO.

Mas há mais para ler no DIÀRIO de hoje

Alegria contagiante (foto principal capa do DIÁRIO). Cerca de 700 pessoas renderam-se à boa disposição da Banda do Panada, que actuou, pela primeira vez, no Porto Santo. Hoje, a animação chega ao Funchal. Nina Toc Toc dá espectáculo inédito na Calheta.

Madeira pode regressar às urnas em Janeiro. Há vários cenários em equação caso o Programa do Governo não passe no parlamento.

Diário premiado pela Associação Portuguesa de Museologia.

Época balnear arranca com vigilância em apenas 12 praias.

Poderá acompanhar toda a actualidade informativa através da aplicação de telemóvel introduzindo no motor de busca dnoticias.pt.

Visite o nosso ‘site’ e fique a par de tudo o que se passa na sua freguesia em freguesias.dnoticias.pt. Já o melhor do 'lifestyle' está em d7.dnoticias.pt.

É ainda possível acompanhar esta jornada informativa através da TSF-Madeira.