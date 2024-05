Madeira SAD celebrava há 19 anos o seu único título de campeão nacional de andebol

Há 19 anos, o DIÁRIO destacava na sua primeira página o feito do Madeira SAD, que no dia anterior tinha conquistado o primeiro título de campeão nacional de andebol masculino.

A 29 de Maio de 2005, era noticiado que no dia anterior as garrafas de champanhe foram abertas para os festejos do primeiro título dos madeirenses, que para o conseguirem, tiveram que vencer, fora, claramente o Águas Santas no encontro da decisão, por 26-20.

"Os atletas do Madeira encheram-se de brio, mandaram no jogo, atacaram com eficiência e foram superiores em termos defensivos. Não se pode dizer que o Águas Santas facilitou a vida aos madeirenses, porque a equipa da Maia também lutou abnegadamente, só que a entrega ao jogo não conseguiu superar as limitações técnicas do seu colectivo", pode ler-se na crónica do encontro.

Neste partida memorável da parte do Madeira SAD alinharam os seguintes jogadores: Mário Blazevic, Mário Costa, José Santos, Paulo Vieira, Yuriy Kostetsky, Carlos Carneiro, Rui Almeida; Carlos Pereira, João Teixeira, Gonçalo Vieira, Sérgio Andrade, Márcio Abreu, Paulo Moura e Carlos Perneta.

Na mesma noite, a equipa madeirense chegou à Região e foi recebida em ambiente de grande entusiasmo no aeroporto. Familiares dos atletas e alguns adeptos da modalidade não deixaram passar a oportunidade de dar as boas-vindas aos novos campeões nacionais, vivendo-se momentos de grande celebração e muita euforia com todos a extravasarem a sua alegria pelo feito conquistado à tarde em Coimbra.