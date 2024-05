Portugal defronta Noruega, Brasil e Estados Unidos no Mundial de andebol de 2025

Portugal vai defrontar Noruega, Brasil e Estados Unidos, no Grupo E da fase de grupos do Mundial de andebol de 2025, que fica sediado em Oslo, ditou o sorteio hoje realizado em Zagreb.

A seleção lusa, que estava incluída no pote 2, acabou por ficar com um cabeça de série aparentemente mais acessível, neste Mundial que se vai disputar na Croácia, Noruega e Dinamarca.

No ano passado, no Mundial organizado por Polónia e Suécia, Portugal classificou-se em 13.º, depois de ganhar o seu grupo e ser quarto no grupo da Ronda Principal.

Em 2023, a Noruega terminou no sexto lugar, o Brasil em 17.º e os Estados Unidos em 20.º.

Na ronda principal, Portugal jogou em Gotemburgo contra o Brasil, empatando o jogo, 28-28, após chegar ao intervalo em vantagem por 12-11.

Portugal jogará a 15 de janeiro de 2025 contra os Estados Unidos, na Unity Arena de Oslo, seguindo-se a 17 o Brasil e a Noruega a 19, no mesmo pavilhão.

Os três primeiros avançam para a ronda principal e o quarto cai para a Presidents Cup.

Cabo Verde, 23.º no último Mundial, regressa ao torneio e integra o Grupo G, em Zagreb, com Eslovénia, Islândia e Cuba.