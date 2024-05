Pepe está a recuperar, mas falha final da Taça

O capitão Pepe vai desfalcar o FC Porto na final da Taça de Portugal de futebol, frente ao Sporting, revelou hoje o treinador dos 'azuis e brancos', Sérgio Conceição, em conferência de imprensa.

"Infelizmente para nós não pode dar o contributo. Tem evoluído de uma forma muito positiva. Vamos jogar com outro jogador no lugar do Pepe e com o Pepe sempre a dar-nos muita força, com a capacidade de ser um líder dentro e fora de campo", referiu.

O defesa-central dos 'dragões', que foi convocado para o Euro2024, não joga desde 21 de abril.

Pepe espera FC Porto à altura da fina

O defesa-central Pepe, que vai estar ausente por lesão, disse hoje que espera que o FC Porto possa estar no domingo à altura na final da Taça de Portugal de futebol, frente ao campeão nacional Sporting.

"Vai ser um jogo difícil, entre duas boas equipas. Demonstrámos no último jogo em casa, contra o Sporting, o que somos verdadeiramente e merecíamos mais naquele jogo. O primeiro foi completamente diferente, porque jogámos com um a menos, por muito tempo, em Alvalade. Vai ser um jogo difícil e espero que o FC Porto esteja à altura da final", referiu.

Em conferência de imprensa no Estádio Nacional, palco da final de domingo, Pepe preferiu não falar sobre uma possível renovação, nem sobre a presença no Euro2024, para o qual foi convocado, focando-se apenas no jogo.

"Há que demonstrar respeito pelo nosso adversário e respeitá-lo ao máximo, como fizemos em outras finais, dando o nosso melhor, trabalhando como uma equipa e mostrando o nosso espírito de equipa. Temos de fazer o que o treinador nos pediu durante a semana para sairmos vitoriosos", assumiu.

O internacional português diz esperar "uma final entre duas grandes equipas, à altura do que é a Taça de Portugal", uma competição que "representa muito do que é o futebol português", encarando o jogo "com muita seriedade, com respeito máximo por todas as equipas", assegurando não haver qualquer plano para parar o avançado Viktor Gyökeres.

"Acho que não temos de nos focar individualmente em ninguém, temos de ter respeito pelo Sporting e é nesse sentido que vamos pois encaramos este jogo, com todos os jogadores e para fazermos o nosso trabalho", referiu.

A final da Taça de Portugal está agendada para as 17:15 de domingo, no Estádio Nacional, e terá arbitragem de Fábio Veríssimo, da Associação de Futebol de Leiria.