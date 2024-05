Bola de Ouro de Maradona no Mundial1986 que andou desaparecida será leiloada em Paris

O troféu da Bola de Ouro recebido pelo argentino Diogo Maradona como o melhor futebolista do Mundial1986, no México, desaparecido há várias décadas, vai ser leiloado em 06 de junho em Paris, informou hoje a casa leiloeira Aguttes.

"Foi, acima de tudo, o torneio no qual Diego Maradona realmente mostrou ao mundo o que poderia fazer com os pés e até com as mãos", elogia a leiloeira gaulesa, referindo-se ao Mundial do México e à celebre 'mão de Deus', quando Maradona desviou uma bola com a mão para o fundo das redes, no golo que ditou o afastamento da Inglaterra (2-1) da competição, nos quartos de final.

A Aguttes estima que o troféu vá ser vendido por "milhões, devido à sua singularidade", não só no torneio, com o triunfo por 3-2 na final sobre a Alemanha Ocidental, mas também pelo facto de o troféu recebido pelo capitão argentino ter desaparecido pouco depois de lhe ter sido entregue.

Sobraram teorias quanto ao destino do mesmo, desde a de que foi perdido num jogo de póquer ou vendido para pagar dívidas, até à ideia de ter sido derretido para peças de ouro.

A versão que a leiloeira defende é a de que estava guardado no Banco della Província, em Nápoles, onde foi roubado por gangsters locais, em 1989.

Segundo a leiloeira, o troféu reapareceu em 2016 e foi adquirido num lote de uma coleção particular, em Paris.

"Foi minuciosamente investigado e autenticado como o troféu Bola de Ouro de Diego Maradona", garante a Aguttes.

Para poder licitar no leilão, os interessados devem fazer um depósito de 150.000 euros.

Diego Armando Maradona, que marcou cinco golos no segundo dos três títulos mundiais da Argentina, morreu em 2020, aos 60 anos.