Aluno da APEL qualificou-se para as Olimpíadas Ibero-Americanas de Informática

Nuno Faria, aluno do 2º ano do curso Técnico de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos, da Escola da APEL, qualificou-se para as Olimpíadas Ibero-Americanas, isto depois de alcançar o 5.º lugar nas Olimpíadas Nacionais de Informática.

"As Olimpíadas Nacionais de Informática (ONI’2024), são um concurso de âmbito nacional, promovido e organizado pela APDSI – Associação para a Promoção e Desenvolvimento da Sociedade da Informação, em colaboração com o Departamento de Ciência de Computadores da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto e a Universidade de Princeton, destinado aos jovens que frequentam o ensino secundário ou o ensino básico em todo o território nacional", explica nota da escola.

A iniciativa visa fomentar o gosto dos jovens pelas TIC, contando com os altos patrocínios da Presidência da República Portuguesa e do Ministério da Educação, e com o patrocínio da Ciência Viva e da Fundação Calouste Gulbenkian.

Como resultado destas competições os melhores alunos irão integrar a delegação portuguesa que disputará as Olimpíadas Internacionais da Informática, no Egipto.