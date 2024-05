Cafôfo defende valorização dos produtos regionais e aumento dos rendimentos dos agricultores

A valorização dos produtos regionais e o aumento dos rendimentos dos agricultores madeirenses serão uma realidade com um Governo Regional do Partido Socialista. A garantia foi deixada esta tarde por Paulo Cafôfo, durante uma visita à Festa da Cebola, no Caniço.

O candidato aproveitou para evidenciar a qualidade deste produto regional, mas lamentou o declínio que tem vindo a ser observado nesta cultura emblemática madeirense.

Temos aqui uma Festa da Cebola praticamente sem cebola regional, o que é sintomático daquilo que tem sido a desvalorização do produto regional”. Paulo Cafôfo

O presidente do PS-M disse que tem havido uma falta de previsibilidade por parte do Governo Regional, seja no que diz respeito ao esgotamento dos solos, seja no que concerne às doenças e pragas. Por outro lado, criticou o executivo por não ter vindo a actuar com mecanismos de compensação, nomeadamente um fundo de mobilização rápida para cobrir os prejuízos sentidos pelos agricultores, neste caso os produtores de cebola.

Aquilo que temos visto mais é este apoio ser dado só nas vésperas das eleições, quando interessa ao PSD ter votos”. Paulo Cafôfo

O candidato do PS-M à presidência do Governo Regional preconiza, por isso, uma transformação daquela que é a valorização dada ao produto regional e aos agricultores, defendendo o aumento dos rendimentos, não só dos produtores de banana, de cana e uva, mas também dos produtores de cebola ou outros produtos que “têm sido menosprezados”.

No âmbito do Estatuto da Agricultura Familiar, defendeu ainda um regime especial contributivo e uma melhor protecção social para os agricultores madeirenses.