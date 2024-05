Governo Regional não foi contactado sobre alegadas irregularidades no subsídio de mobilidade

O secretário regional do Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, afirmou esta manhã, que o Governo Regional não foi contactado sobre as eventuais investigações a fraudes e burlas no reembolso de passagens aéreas, no âmbito do subsídio social de mobilidade, que trouxeram ontem mais de meia centena de investigadores da Polícia Judiciária à Madeira.

“O que está a ocorrer faz parte de uma intervenção que não nos diz respeito, mas que naquilo que fomos chamados a participar, colaborar e ajudar a esclarecer estamos, naturalmente, sempre disponíveis como é a nossa prática”, afirmou, à margem da apresentação da Conferência Atlântica 2024.

O governante adiantou ainda que a informação que sabe, até ao momento, sobre as eventuais buscas são escassas. “A única coisa que sabemos é o que tem sido veiculado pelos órgãos de comunicado social regional e é por aí que estamos a acompanhar essa operação”, disse, acrescentando que, por isso, não consegue confirmar as investigações sobre o subsídio de mobilidade.