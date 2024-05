Na manhã desta terça-feira, regista-se muito trânsito na Cancela e Boa Nova.

Até ao momento, e segundo as câmaras da Vialitoral, estas são as zonas que inspiram um maior cuidado na Via Rápida.

Ainda que se verifique um grande número de carros a circular, de acordo com a aplicação InfoVias, não há registo de congestionamentos ou acidentes.