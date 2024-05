Coroa de ouro de Nossa Senhora do Monte foi roubada há 32 anos

Foi em 1992 que a coroa de Nossa Senhora do Monte foi levada da Igreja do Monte, no Funchal. Os suspeitos colocaram-se em fuga.

Um vendedor ambulante, que se encontrava no adro da igreja, foi a única ‘testemunha’ deste crime. Deu indicação de que os suspeitos poderiam ser dois homens, aparentemente de nacionalidade alemã, que estiveram no interior desse templo e saíram de forma apressada.

A imagem, como habitual, estava protegida por uma redoma, mas tal não impediu o roubo. Com recurso a um grampo, conseguiram abrir a mesma e retirar a coroa de ouro avaliada em centenas de contos. A Polícia de Segurança Pública foi chamada ao local, bem como a Polícia Judiciária, para tomar conta da ocorrência. A vigilância em portos e aeroportos foi redobrada, tentando evitar que a peça saísse da Região.

Apesar das diligência efectuadas na época, a coroa de ouro nunca foi encontrada. É um mistério que continua por resolver.