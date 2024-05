A cidade do Caniço volta a encher-se para o Cortejo Alegórico da Festa da Cebola

Três dias de muita animação numa organização conjunta da Junta de Freguesia do Caniço e da Associação Cultural Sons da Tradição e que conta com a parceria da Câmara Municipal de Santa Cruz, da Secretaria Regional da Agricultura e de toda a comunidade escolar da cidade do Caniço.

A festa que arrancou na sexta-feira termina hoje, sendo que o ponto alto para a tarde deste domingo é o Cortejo Alegórico alusivo à cebola, que conta com a participação de mais de um milhar de crianças das escolas e infantários da freguesia. Entre o muito público presente, não apenas locais mas também estrangeiros, está o presidente do Governo Regional em gestão, Miguel Albuquerque.

Festa da Cebola que só termina mais perto ao final da noite, sendo que na animação em palco, o destaque deste terceiro e último dia vai para a banda canicense ‘Bruna Band’.