Alunos da 'Francisco Franco' vencem Olimpíadas Portuguesas de Biologia de 11.º ano

Quatro alunos da Escola Secundária de Francisco Franco estiveram em grande destaque nas Olimpíadas Portuguesas de Biologia, categoria 11.º ano, ao conquistarem os três lugares do podium nacional.

Duarte Costa Nunes, o campeão olímpico da Biologia de 11.º ano, recebeu ‘a medalha de ouro’ da competição; Mafalda Sarmento Nunes e Eva Xavier Baptista conquistaram ex aequo ‘a medalha de prata’ e João Pedro Freitas obteve ‘o bronze’ neste concurso científico português na área da Biologia, indica nota à imprensa.

As Olimpíadas Portuguesas de Biologia, categoria de 11.º ano, contaram com a participação de mais de 3.500 alunos, oriundos de cerca de 250 escolas do continente e ilhas.

A professora Lucília Serralha, docente de Biologia e Geologia, coordenou e supervisionou cientificamente a participação dos alunos ‘da Francisco Franco’.

A cerimónia de entrega de prémios decorreu no passado fim-de-semana no Auditório Mariano Gago – Pavilhão do Conhecimento, em Lisboa.