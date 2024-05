Cinco mortos e 18 desaparecidos depois de fortes chuvas no sul do Brasil

Cinco pessoas morreram e 18 estão desaparecidas na sequência das fortes chuvas que atingiram o estado do Rio Grande do Sul, no sul do Brasil, anunciou o governo regional.

O mau tempo afetou 77 municípios do estado e levou à retirada de uma centena de pessoas de casa. Duas centenas foram encaminhadas para alojamentos de emergência, de acordo com um comunicado das autoridades regionais, divulgado na terça-feira.

"O Governo federal irá se somar aos esforços do governo estadual e prefeituras para atravessarmos e superarmos mais esse momento difícil, reflexos das mudanças climáticas que afetam o planeta", escreveu o Presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, na rede social X (antigo Twitter), depois de um encontro com o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite.

O alerta mantém-se dada a previsão de agravamento das condições meteorológicas.

No final de março, as fortes chuvas no sudeste do Brasil causaram a morte de 25 pessoas nos estados do Rio de Janeiro e do Espírito Santo.

O sul e o sudeste do Brasil estão atualmente a ser afetados pela chegada de uma frente fria depois de uma onda de calor extremo.