O presidente da Câmara Municipal de Santana diz não ter dúvidas do carácter eleitoralista da decisão do Governo Regional em abrir o Serviço de Urgência do Centro de Saúde de Santana no período noturno, algo que não acontecia desde 2012.

Dinarte Fernandes diz mesmo que "durante 12 anos alguém andou a brincar com a dignidade das pessoas do concelho de Santana", referindo-se a Miguel Albuquerque.

Ao DIÁRIO, o autarca eleito pelo CDS, que se tem mostrado bastante crítico à governação social-democrata, lembra que quando foi eleito em 2015, 2019 e 2023, Albuquerque não se preocupou em reabrir a urgência nocturna, e que o próprio Pedro Ramos, no ano passado, afirmou várias vezes que não se justificava abrir este serviço durante a noite. Por isso, não tem dúvidas de que estamos perante "uma operação cirurgicamente pensada antes das eleições".

Por afirma tratar-se "de um acto eleitoralista, imediatista e de desespero", resume.

Mas, "ainda bem", diz Dinarte Fernandes, "porque o concelho de Santana precisa das urgências abertas à noite", justifica, uma necessidade que "não é de agora, é há 12 anos".

E continua, dizendo que "graças a deus, o senhor presidente do Governo, depois de uma militante lhe ter pedido que reabrisse as urgências, percebeu que isso era uma prioridade e fez, eu não diria favor, mas obrigação, ao povo de Santana".

Sobre a forma como Albuquerque interpreta esta sua posição crítica, caracterizando-a de "bacoradas", o autarca lamenta essa opinião e refuta: "se o senhor presidente acha que eu estar a defender a população de Santana estou a emitir bacoradas, se calhar ele tem de repensar um pouco a linguagem dele. Aliás, eu acho que ele ultimamente não acerta nenhuma", sustenta.