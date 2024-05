José Castelo Branco detido por suspeitas de violência doméstica

José Castelo Branco foi detido, esta manhã, pela GNR, na sequência de uma denúncia por violência doméstica. A notícia está a ser avançada pela CMTV, que indica que o socialite deverá ser presente ao juiz no Tribunal de Sintra.

A polémica em torno destas acusações 'estalou' quando Betty Grafstein foi internada devido a uma queda. Já no hospital da CUF terá assumido ao pessoal médico e de enfermagem que foi empurrada pelo marido. Há relatos de que terá pedido para que não deixassem José Castelo Branco visitá-la.

Por ser um crime público, o hospital deu conta às autoridades, que se encontram a investigar o caso.

Betty Grafstein encontra-se internada com uma fractura no colo do fémur, ao que tudo indica devido a uma queda, que alega ter sido provocada pelo marido. Mais recentemente, a TVI avançou que a socialite terá sofrido, no decorrer do internamento, uma embolia pulmonar, encontrando-se nos cuidados intensivos.