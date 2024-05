Campanha "está decorrendo democraticamente bem", diz Albuquerque

Cumprida a primeira semana de campanha eleitoral (oficial), Miguel Albuquerque, cabeça de lista do PSD mantém a expectativa de que vai voltar a ganhar e manter-se na presidência do Governo Regional.

"Admito ganhar as eleições e depois decidir como é que vou fazer governo", manifestou à margem da Festa da Cabola, no Caniço, onde assiste ao cortejo alegórico.

Ressalva contudo que "é sempre bom tentar garantir uma maioria de estabilidade" para evitar Governo instável.

Reconhece que "nada está ganho", mas diz sentir dos contactos de proximidade que a candidatura do PSD tem o apoio da maioria.

Destacou, das acções de campanha deste último domingo de campanha, a aposta na habitação.

Aproveitou para recordar que o seu Governo tem já varios projectos imobiliários no terreno. "Já estamos a concretizar só aqui no Caniço 84 fogos" do lote de 600 fogos a estarem concluídos até final do ano. Ao contrário "do JPP que está há 11 anos na Câmara e não fez nenhuma casa, nem sequer se candidatou ao [Programa] Primeiro Direito que era algo de deviam ter feito ao abrigo do PRR", criticou.

À entrada da derradeira semana de campanha considera que esta "tem corrido bem. Não tem havido incidentes. Portanto acho que está correndo democraticamente bem", salientou.

Faz também notar que

"o PPD está mobilizado", o que fortalece a ambição de manter a hegemonia 'laranja' na governação regional.