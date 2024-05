PSD reafirma compromisso com a cultura

O PSD afirma continuar empenhado em assegurar os apoios à cultura, como parte integrante da identidade e do desenvolvimento da Madeira. A candidatura às eleições regionais destaca o compromisso do actual executivo regional com a cultura, "através de uma série de iniciativas que resultaram no aumento dos apoios", desde 2020.

"O Governo Regional tem concentrado esforços para fortalecer e apoiar a cultura madeirense, resultando num notável aumento nos investimentos direcionados ao sector", refere a candidata Cláudia Gomes. A social-democrata indica que "os apoios à cultura mais do que duplicaram desde 2020 e evidenciam o firme compromisso assumido pelo PSD e pelas suas sucessivas governações em preservar e promover a riqueza cultural da nossa Região".

O partido ressalva que, nos últimos anos, o Governo Regional implementou uma série de medidas para apoiar grupos e agentes culturais, "demonstrando estar convicto na ideia de tornar a cultura cada vez mais acessível a toda a população". "O aumento significativo dos apoios aos agentes culturais e a proximidade do executivo a este sector tornam evidente a democratização da cultura na Madeira e são um reflexo claro da importância que se atribui à preservação e ao desenvolvimento da nossa História e do nosso inigualável património cultural", termina Cláudia Gomes.