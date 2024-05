IL reafirma compromisso para com a equidade na carreira docente

O candidato do Iniciativa Liberal às eleições regionais reafirmou, hoje, o compromisso do partido para com a equidade na carreira docente. Apesar de reconhecer que a recuperação do tempo de serviço dos professores, na Madeira, é positiva, indica que agora de ser tidos em conta a questão dos docentes que foram ultrapassados por terem entrado na carreira antes de 2011.

"Reconhecemos os desafios enfrentados pelos professores e educadores, em particular aqueles que entraram na carreira antes de 2011 e que, injustamente, têm sido penalizados pela perda de tempo de serviço no primeiro escalão. Temos de encontrar uma forma para que todo o tempo de serviço dos professores seja contabilizado de forma justa e equitativa, em conformidade com o estatuto da carreira docente. É fundamental que não haja discriminação entre os professores/educadores com base na data de entrada na profissão", refere Nuno Morna.

O cabeça-de-lista afirma que "procurará valorizar e dignificar a profissão docente, reconhecendo o papel crucial dos professores/educadores na formação e desenvolvimento das crianças e jovens. Isso inclui a garantia de condições de trabalho adequadas, apoio contínuo à formação e atualização profissional e uma remuneração justa e adequada à importância da função".

Para isso, é necessário que exista diálogo construtivo entre todas as partes envolvidas, visando encontrar soluções justas e sustentáveis para as questões pendentes: "acreditamos que o respeito mútuo e a colaboração são fundamentais para o progresso educacional na Madeira. Comprometemo-nos a promover a equidade, assegurando que todos os professores sejam tratados com igualdade e justiça. Isso inclui a criação de políticas e práticas que reconheçam e valorizem a experiência e o profissionalismo de todos os educadores".

"Defenderemos sempre uma educação de qualidade, apoiada na exigência e na excelência", termina Nuno Morna.