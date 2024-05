PSD esteve no Rabaçal para mostrar percursos pedestres alternativos

Uma comitiva do PSD/Madeira percorreu, na manhã desta quarta-feira, a Levada Velha do Rabaçal, com o objectivo de dar a conhecer os percursos alternativos existentes na zona do Rabaçal, procurando "conhecer no terreno as estratégias implementadas pelo Governo Regional, no sentido de criar percursos, acessos e levadas alternativas, com o objectivo de diminuir a afluência e a carga de visitantes aos percursos principais", refere o partido, em comunicado.

Brício Araújo, porta-voz da iniciativa, afirmou que "o PSD veio aqui hoje fazer um percurso alternativo até ao Rabaçal. O que pretendemos essencialmente é mostrar a rede de percursos até ao Rabaçal. Há, de facto, uma grande diversidade, que deve ser realçada e que permite aliviar a pressão dos pontos mais procurados". Muitos desses percursos inserem-se no conjunto de trilhos renovados, que tardam em ser divulgados pelo Governo Regional, nos canais oficiais para o efeito.

O candidato pela lista do PSD às próximas Eleições Legislativas Regionais, de 26 de Maio, diz ser evidente o esforço do Executivo madeirense em oferecer opções de qualidade e seguras para os visitantes, realçando que o PSD "tem defendido um turismo com regras, disciplinado, sustentável, também no que diz respeito à preservação da natureza. Temos consciência de que o nosso património natural é um factor de grande promoção turística e o Governo Regional tem trabalhado na criação de alternativas em termos de percursos pedestres que são de excelente qualidade, seguros, sinalizados e monitorizados.".

Ao longo da visita, os candidatos sociais-democratas destacaram, igualmente, a importância da sensibilização dos guias e operadores turísticos na promoção dos percursos alternativos que permitem maiores equilíbrios aliviando a sobrecarga dos locais mais populares, um trabalho que, como o DIÁRIO também já noticiou, caberá às estruturas públicas com responsabilidades nestas matérias e no sector do Turismo.

"No fundo há a consciência de que é necessário tirar sobrecarga a alguns pontos e só se conseguirá tirar essa sobrecarga criando alternativas seguras, atractivas, sustentáveis, disciplinadas, que já existem e devem ser procuradas, o que, como referi, passa muito pela sensibilização dos operadores", acrescentou Brício Araújo.

No final, reforçou toda a estratégia e o trabalho realizado pelo Governo Regional e pelo Instituto de Florestas e Conservação da Natureza, reiterando, ainda, o compromisso do PSD de continuar a dar primazia a estas matérias, à preservação do meio ambiente, à sustentabilidade turística e à valorização do património natural da nossa Região.