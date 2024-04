Semana da Cultura da Ribeira Brava prossegue hoje

Prossegue hoje a Semana da Cultura da Ribeira Brava com um programa recheado de actividades. O ponto alto do dia será a presença do escritor nacional Valter Hugo Mãe, agendado para as 18 horas, onde vai falar do seu mais recente livro ‘Deus na Escuridão’, inspirado na freguesia do Campanário e que contou com a contribuição de Luísa dos Reis, mais conhecida por ‘Luisinha do Guerra’.

Nesta apresentação, será feita uma homenagem a esta ribeira-bravense que contará com a presença dos familiares mais diretos.

Outro ponto alto do dia será a apresentação do 'teaser' do documentário do Visconde da Ribeira Brava, agendado para as 20 hora. Uma produção cinematográfica das Câmaras Municipais da Ribeira Brava e da Vidigueira que conta com o apoio da Secretaria Regional de Turismo e Cultura, onde aborda a vida e obra de Francisco Correia de Herédia, um homem visionário que contribuiu para o desenvolvimento da Madeira e do país.

Mas a cultura estende-se a outras áreas. O dia começou com a actuação dos jovens do Avesso, da Associação Avesso e prosseguiu com um espetáculo itinerante do Teatro Bolo do Caco. A manhã ficou ainda marcada pelas presentações literárias de Joana Gomes e Francisco Faria.

Durante o dia de hoje, prossegue o mercado à moda antiga que retrata as trocas comerciais de 1908.

A tarde deste sábado reserva um espectáculo da Natália Bonito direcionado ao público infantil e uma apresentação literária com Luísa Sardinha e o livro ‘Somente Palavras’, onde explora temas como o amor nas suas diversas formas e reflexões sobre a vida.