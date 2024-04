PSD continua a trabalhar para que a causa animal seja "abrangente e transversal"

O PSD-Madeira visitou a Sociedade Protetora dos Animais Domésticos (SPAD), esta segunda-feira, onde o foco foi a realidade da causa animal e as políticas do Governo Regional neste sentido.

Segundo Carlos Teles, porta-voz da iniciativa, citado em nota de imprensa, é importante dar destaque ao compromisso do PSD em "continuar a trabalhar para que a causa animal seja uma causa abrangente e transversal a todas as associações, mas também a todas as entidades com responsabilidades políticas".

Neste sentido, o social-democrata e atual autarca da Calheta, enfatizou a importância das parcerias entre o Governo Regional e as Câmaras Municipais para promover o bem-estar animal e combater o abandono.

Obviamente que seria importante, e nós sentimos que há essa abertura por parte do Governo Regional, em trabalharmos em conjunto, não só promovendo assuntos de sensibilização nas escolas e centros sociais, onde se promova o bem-estar animal, mas também a proteção desses animais, combatendo o seu abandono, mas essencialmente havendo parcerias no sentido de dotar os municípios de centros de recolha oficiais ou canis, que poderão ser municipais ou intermunicipais. Carlos Teles, PSD

Mencionou ainda "a pertinência deste trabalho nas escolas e das associações para a mudança de mentalidades, de forma, também, a criar uma maior sensibilização para o bem-estar animal, assim como a necessidade de se aumentar a esterilização e a vacinação dos animais errantes, incentivando os proprietários de animais domésticos a realizarem esses procedimentos, como forma de combater o abandono".

A verdade é que há um trabalho que tem de ser feito nas escolas, através das associações, para que realmente mudemos mentalidades e para que se crie uma maior sensibilização cada vez maior, para o bem-estar animal. Também na esterilização e na vacinação, já existem vários programas municipais, para aumentar essa esterilização e vacinação dos animais errantes, mas, não só, também potenciar, para que os particulares, que tenham animais domésticos, possam efetuar essa vacinação e esterilização, que é muito importante para combater o abandono dos animais. Carlos Teles, PSD

Terminou, reafirmando o compromisso do PSD em defender os direitos dos animais e trabalhar em conjunto com as autoridades municipais e organizações da sociedade civil para promover o seu bem-estar e protecção.