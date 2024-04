Ocupação hoteleira para o mês de Maio na ordem dos 95%

A Região Autónoma da Madeira apresenta-se para a edição de 2024 da Festa da Flor com uma ocupação hoteleira na ordem dos 95%. Os números foram apontados esta tarde pelo secretário regional de Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, na apresentação do evento que decorrerá entre os dias 2 e 26 de Maio, conforme já tinha noticiado o DIÁRIO.

O ponto alto deste evento é o cortejo alegórico que se realiza a 5 de Maio, na Avenida do Mar, com um total de 14 grupos e 1.800 figurantes. Desde 2019 que não havia tantos grupos.

Mas, além deste, a animação vai chegar a toda a baixa citadina do Funchal, com tapetes florais, com um mercadinho das flores e dos produtos, ou com as cerca de 700 crianças que voltam a dar o seu contributo para o célebre Muro da Esperança, a 4 de Maio.

Também o Largo da Restauração vai acolher mais uma edição da Exposição da Festa da Flor. De 24 a 26 de Maio há outro ponto alto desta celebração que é o Madeira Classic Car Revival, na Praça do Povo.

O governante quis destacar as mais de 3 mil pessoas que vão estar envolvidas neste cartaz turístico regional.